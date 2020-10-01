Назначена дата начала суда над Шамсутдиновым с участием присяжных

Процесс по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который в 2019 году устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, начнется 29 октября с участием присяжных. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили во втором Восточном окружном военном суде Читы.

В этот же день будет сформирован и состав коллегии присяжных.

«Суд приступит к рассмотрению дела Шамсутдинова 29 октября в 11:00. В этот день в закрытом режиме будет формироваться коллегия присяжных, всё остальное судебное заседание будет открытым. Судья также продлил срок ареста Шамсутдинову», — цитирует «Интерфакс» сообщение помощника судьи Дмитрия Павлова.

25 октября 2019 года в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. 28 октября срочнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

В декабре 2019 года Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В том же месяце рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.

23 сентября Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. 29 сентября представитель прокуратуры во время заседания по делу Шамсутдинова ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения.