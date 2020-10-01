Прямой эфир
Сюжет:

Первая партия вакцины от ГНЦ «Вектор» будет насчитывать 10 тыс. доз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая пострегистрационная серия вакцины «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет насчитывать 10 тыс. доз. Об этом в четверг, 1 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответ пресс-службы ГНЦ «Вектор».

Сам про себя: Москва не будет закупать иностранные вакцины от COVID-19
Сейчас Россия обсуждает с ВОЗ преквалификацию своего препарата Sputnik V

«Производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе, имеющей лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади», — указали в «Векторе».

Отмечается, что также рассматриваются варианты с привлечением других лицензированных производственных площадок.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». В тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал «Вектору» патенты на созданную вакцину от коронавирусной инфекции.

Ранее, 29 сентября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.

На прошлой неделе стало известно, что начало третьего этапа исследований вакцины «ЭпиВакКорона», разрабатываемой центром «Вектор», запланировано на октябрь текущего года.

В начале сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины «Вектора» выписали из больницы и у девяти добровольцев выработались антитела.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020