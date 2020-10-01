Первая партия вакцины от ГНЦ «Вектор» будет насчитывать 10 тыс. доз

Первая пострегистрационная серия вакцины «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет насчитывать 10 тыс. доз. Об этом в четверг, 1 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответ пресс-службы ГНЦ «Вектор».

«Производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе, имеющей лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади», — указали в «Векторе».

Отмечается, что также рассматриваются варианты с привлечением других лицензированных производственных площадок.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинических исследований вакцины центра «Вектор». В тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал «Вектору» патенты на созданную вакцину от коронавирусной инфекции.

Ранее, 29 сентября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регистрация вакцины, разработанной «Вектором», ожидается в течение трех недель.

На прошлой неделе стало известно, что начало третьего этапа исследований вакцины «ЭпиВакКорона», разрабатываемой центром «Вектор», запланировано на октябрь текущего года.

В начале сентября сообщалось, что всех участников первого этапа клинических испытаний вакцины «Вектора» выписали из больницы и у девяти добровольцев выработались антитела.