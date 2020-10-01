Баку заявил о 16 погибших мирных жителях в Карабахе

Число погибших мирных граждан Азербайджана в ходе обострения в Нагорном Карабахе выросло до 16, ранены 55 человек. Об этом сообщается на сайте азербайджанской Генпрокуратуры в четверг, 1 октября.

«В результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 55 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 16 человек погибли», — говорится в сообщении.

По данным ГП, вооруженные силы Армении «продолжают наносить тяжелые удары по густонаселенным районам», а также по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по больницам, школьным зданиям и детским садам.

Отмечается, что в результате обстрела были повреждены 163 дома и 36 гражданских объектов, в состояние непригодности пришло множество автомобилей мирных жителей, было уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает, что «принимает все необходимые меры» для привлечения к ответственности в рамках международного права военнослужащих армянских вооруженных сил, которые совершили различные преступления против азербайджанцев.

Накануне ГП Республики Азербайджан сообщала о 14 погибших и 46 госпитализированных мирных гражданах в результате обострения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

В тот же день министерство обороны НКР сообщило, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 104 военнослужащих Карабаха.

Обострение ситуации в непризнанном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По данным представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на 29 сентября, в Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Россия и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом, но считает эту территорию своей.