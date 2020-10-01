Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования Китая. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что Россия придает большое значение отношениям с Китаем, нацелена на дальнейшее плодотворное сотрудничество в различных сферах и на координацию усилий в противодействии различным вызовам. В частности, это касается борьбы с коронавирусом.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире», – подчеркнул президент.

Российский лидер добавил, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития. Таким образом, по мнению главы государства, КНР заслуженно пользуется высоким авторитетом на мировой арене и играет весомую конструктивную роль в международных делах.

В конце августа Путин заявил о расширении взаимодействия с Китаем в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он рассказал, что обмен накопленным опытом диагностики, профилактики и лечения заболевания уже дает хорошие результаты и эту практику необходимо расширять.

В июле Си Цзиньпин и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых председатель КНР сообщил, что в условиях стремительно меняющейся международной обстановки Россия и Китай должны сохранять стратегическое партнерство и сотрудничество.