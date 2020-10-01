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В России с 1 октября начали действовать новые законы и поправки

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С начала октября в России вступают в силу законы, касающиеся налогов, банковских вкладов, получения гражданства, маркировки продукции, ОСАГО и пожертвований.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Расширенное страхование вкладов, запрет кальянов, индексация для бюджетников и другие нововведения

В частности, с 1 октября лимит страхового возмещения по вкладам увеличится до 10 млн рублей. Изменение относится только к средствам, полученным от продажи жилого помещения, земельного участка, при получении наследства, социальных выплат, пособий, грантов и в случае возмещения причиненного здоровью и жизни ущерба.

С начала месяца производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию. В противном случае их ждут штрафы, пишет «Газета.ру».

Для получения ОСАГО с 1 октября вновь придется предъявлять действующую диагностическую карту.

Также с 1 октября зарплаты судей, сотрудников силовых ведомств, работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений поднимут на 3%.

Кроме того, с 5 октября право использовать стационарный или переносной ящик для пожертвований останется исключительно у благотворительных и некоммерческих организаций.

Помимо прочего с 12 октября получение российского гражданства будет рассматриваться по упрощенной схеме для тех, чьи совершеннолетние дети уже имеют гражданство России.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о начале осенней призывной кампании в армию, которая стартует с 1 октября.

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