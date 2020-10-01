Жалобу на издевательства отца над детьми проверяют в Мурманске

В Мурманске проверяют информацию об издевательствах отца над двумя детьми. Как сообщает общественный деятель, руководитель благотворительного фонда «Вместе поможем детям» Татьяна Осадчая в Instagram, к ней обратилась бабушка двух ребят. Мать детей умерла, и теперь родственница просит обезопасить своих внуков от родного отца.

Прокуратура Мурманской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пишет ИА «Би-порт». Глава региона Андрей Чибис поручил уполномоченному по правам ребенка Алевтине Андреевой заняться вопросом о возможных нарушениях прав детей.

Ранее в Омской области следователи возбудили уголовное дело по факту избиения полуторагодовалого мальчика в ауле Коянбай Таврического района. По версии следствия, малыша регулярно избивали и связывали неустановленные лица. При этом мальчик проживал вместе со своей 20-летней матерью у ее многодетной знакомой, которая имеет трех детей и беременна четвертым.