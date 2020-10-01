Постпред России при ЕС заявил о вмешательстве Европы в дела Белоруссии

Несмотря на постоянные заявления о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, Евросоюз постоянно вторгается в ситуацию в республике. Об этом в четверг, 1 октября, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством», — цитирует его «РИА Новости».

Постпред также отметил, что полная дестабилизация ситуации в Белоруссии вряд ли соответствует интересам Евросоюза. По его словам, в ЕС также опасаются, что в результате нынешнего кризиса республика еще больше сблизится с РФ.

«Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия еще больше сблизилась с Россией», — подчеркнул Чижов.

Он указал на то, что хоть в союзе и говорят, что считают результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвут дипломатические отношения с этой страной.

Ранее, 29 сентября, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что Евросоюзу удалось запустить механизм расширения персональных санкций по Белоруссии. По его словам, санкционные списки готовы, но нет консенсуса по дате их активации.

21 сентября главы МИД стран ЕС не смогли согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых объединение планирует ввести санкции за фальсификацию выборов, применение насилия и нарушения прав человека. Это решение заблокировал Кипр, потребовав ввести ограничения в отношении Турции из-за ее действий в Средиземном море.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.