Открытие временных свалок обсудили в Воронежской области

Воронежские эксперты в ходе круглого стола «Борьба за экологию: что препятствует реализации «мусорной» реформы в Воронежской области?» высказали ожидания, что открытие свалок в воронежской области для временного складирования отходов может привести к повышению тарифа для населения.

В ходе беседы участники обсудили планы облправительства по открытию свалок для временного хранения ТКО в связи с высокой загруженностью существующих полигонов, пишет ИА «Абирег».

«За счет образования более близкой точки вывоза ТКО для регоператора в тарифе образуется дисконт. И за этот счет мусор в итоге будет утилизирован при помощи специальной техники, которая будет утрамбовывать и вывозить большой объем мусора с места временного хранения ТКО», – пояснил свою точку зрения руководитель департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.



Однако региональные операторы высказали сомнения в правильности такого решения. В Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора отметили, что необходимо больше внимания уделять введению новых лицензированных полигонов.