ЕБРР спрогнозировал сокращение ВВП России в 2020 году на 4,5%

ВВП России сократится на 4,5% по итогам текущего года. Об этом говорится в экономическом докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от 1 октября.

«Ожидается, что ВВП в России сократится на 4,5% в 2020 году в результате кризиса из-за COVID-19 и падения цен на нефть. Введение Национального плана восстановления экономики помогло смягчить некоторые негативные последствия», — говорится в отчете.

В 2021 году, по оценке ЕБРР, ожидается рост экономики России на 3% при условии положительной динамики цен на нефть.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 16 сентября отметил, что экономике страны удастся вернуться к докризисным значениям к III кварталу 2021 года, пишет «Газета.ру».

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российской экономике во время пандемии коронавируса, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по очень тонкой грани.

В начале сентября президент России Владимир Путин провел совещание, в ходе которого подчеркнул, что с июня началось восстановление экономики страны, но возобновление деловой активности идет неравномерно. По словам главы государства, предстоит многое сделать для выхода на устойчивые темпы экономического роста.

Мишустин 1 июня объявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Ключевая цель этого проекта — выход на устойчивую траекторию экономического роста. На реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.