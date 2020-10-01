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Новый турмаршрут «Два вокзала» запустили в Казани

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В Казани с 1 октября стал доступен новый туристический маршрут «Два вокзала». Он объединяет железнодорожный и воздушный виды транспорта.

Экскурсия начнется на железнодорожном вокзале Казань-1. Ее участникам расскажут об истории старинного здания и о современных принципах работы вокзала.

После этого туристы на электричке отправятся в казанский аэропорт. Там они ознакомятся с работой служб аэроузла, пройдут весь путь от регистрации до посадки. У них будет возможность понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов и увидеть, как обслуживают воздушные суда.

ИА «Татар-информ» отмечает, что каждый день на этом маршруте будут курсировать шесть пар поездов. Время в пути — 28 минут. Маршрут предназначен для организованных групп.

В середине сентября сообщалось, что в Татарстане планируют создать дирекцию по продюсированию экотуристических объектов. Республика презентовала концепции двух кластеров — «Высокогорский» и «Камское Устье».

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