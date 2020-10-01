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Школьные столовые в Севастополе незаконно сдали в аренду

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Директора четырех севастопольских школ заключили договоры об аренде помещений столовых с предпринимателями. При этом согласование городского департамента по имущественным и земельным отношениям города получено не было.

«Руководством государственных бюджетных образовательных учреждений «СОШ № 47», «СОШ № 28», «СОШ № 59» и «СОШ № 17» в нарушение требований законодательства заключены договоры аренды помещений столовых школ», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Руководителям образовательных учреждений внесены представления, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». Возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее директор одной из начальных школ Южно-Сахалинска ушел в отпуск с последующим увольнением после проведенного в учебном заведении пикета учеников и родителей против одного из третьеклассников. Конфликт начался еще в прошлом году. После жалоб детей на грубое поведение мальчика решением медкомиссии ребенка перевели на заочное обучение. Однако в новом учебном году он снова пришел в класс.

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