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Ребенку стало плохо на борту самолета Анталья – Санкт-Петербург

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Самолет, совершавший перелет из Антальи в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в Сочи из-за плохого самочувствия 6-летнего ребенка. Об этом в четверг, 1 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.

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Инцидент произошел накануне вечером.

«В аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет Boeing 767-300, следующий по маршруту Анталья – Санкт-Петербург, по причине плохого самочувствия одного из пассажиров — ребенка в возрасте шести лет. Ребенок с мамой были госпитализированы в городскую больницу № 4», — рассказали в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что через три часа самолет с 272 пассажирами на борту вылетел в заданном направлении.

В октябре 2019 года годовалый ребенок скончался на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Пхукета в Москву. Когда стало известно об остановке дыхания у ребенка, командир борта принял решение о вынужденной посадке. Медицинские сотрудники прибыли для оказания экстренной помощи, однако реанимировать ребенка не удалось.

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