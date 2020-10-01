На Камчатке запретят гелиевые воздушные шарики

В ближайшее время на Камчатке введут мораторий на использование гелиевых воздушных шариков в рамках ответственного отношения к природе. Об этом сообщает сайт краевого правительства со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова в четверг, 1 октября.

«Я всерьез думаю о том, что мы в ближайшее время введем мораторий на использование воздушных шариков, потому что экологи говорят о том, что больше всего птиц гибнет именно от гелиевых шариков, которые находят в сотнях километрах от Петропавловска, в желудках птиц. А ведь птицы — это одно из наших богатств. Буквально выйти за Авачинскую бухту, и там уже будут топорки, бакланы, безумное разнообразие», — приводит пресс-служба правительства слова губернатора.

Солодов считает, что «такие простые инициативы», как отказ от воздушных шариков, от пластиковых пакетов и использование бумажных пакетов, заставят людей ежедневно заботиться о природе. По его словам, в этом случае «все наши города будут преображаться».

Чиновник добавил, что в крае будут продвигаться проекты по раздельному сбору мусора.

В середине августа глава региона запустил проект по сбору от населения отработанных покрышек.

В начале июля Министерство экологии и природопользования Подмосковья призвало граждан отказаться от запуска гелиевых шариков и фонариков, поскольку они вредят окружающей среде.

Специалисты отмечают, что сдувшиеся гелиевые шары падают в водоемы и на землю, где их часто проглатывают рыбы и животные, из-за чего погибают. Экологии вредят и батарейки от световых шаров, поскольку в них содержатся магний, олово, ртуть, никель, свинец, кадмий и цинк. При разложении в природе они попадают в почву и воду, что вредит окружающей среде и здоровью человека. Проволочные каркасы от фонариков часто становятся ловушкой для птиц, из которой им не удается выбраться.