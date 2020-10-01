Челябинскую птицефабрику наказали за запах навоза

Жители села Новоказанцево в Челябинской области пожаловались на сильный запах навоза. Региональная прокуратура провела проверку.

Выяснилось, что виновник зловония — ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». На одном из земельных участков она хранила помет. Кроме того, у предприятия не оказалось очистных сооружений для перехвата поверхностного стока в зоне переработки удобрения.

В адрес гендиректора птицефабрики внесено представление об устранении нарушений, сообщили сайту «Первый областной» в надзорном ведомстве.

В отношении организации возбуждены административные дела. Ситуация остается на контроле региональной прокуратуры.