Более половины россиян пожаловались на трудности в общении с пожилыми родителями

Более половины жителей России испытывают проблемы в общении со своими пожилыми родителями. Об этом свидетельствуют результаты опроса проектов «Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru», которые попали в распоряжение ТАСС в четверг, 1 октября.

Опрос приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Исследование проводилось с 24 по 29 сентября этого года среди 4019 пользователей указанных проектов.

«Чаще всего респонденты жалуются на трудный характер родителей, ненужные советы и критику», — говорится в сообщении.

Только у 43% опрошенных отмечают, что у них нет проблем в общении с родителями. Так, 31% жалуется на непрошеные советы и рекомендации со стороны родителей. 25% заявляют о трудном характере родителей, вспыльчивости и агрессии, 23% считают, что родители настроены пессимистично относительно будущего их детей. Еще 23% детей признались, что их постоянно критикуют.

Каждый пятый респондент рассказал, что живет со своими пожилыми родителями. Опрошенные рассказали, что покупают родителям продукты — 45% респондентов, лекарства — 36%, дают деньги — 33% и ищут врачей — 27%. Организуют культурный досуг для своих родителей 23% участников опроса.

Дети, которые живут отдельно от родителей, рассказали, что общаются с родителями или каждый день — 50%, или несколько раз в неделю — 26%.

В опросе также участвовали пенсионеры, которые рассказали, как их поддерживают дети. По их словам, они помогают им не только деньгами — 25%, но и покупают продукты — 23%, приглашают в кафе или рестораны — 20% детей, покупают им билеты в театр или на выставки — 19%.

«Каждый пятый респондент, у которого есть пожилые родители, сообщил, что пенсии ни на что не хватает», — отмечается в сообщении.

Более половины опрошенных детей пожилых родителей считают, что пенсии достаточно только на часть потребностей.

46% опрошенных родители постоянно помогают сидеть с внуками. Однако 29% ответили, что их родители редко помогают с внуками или не помогают вообще. В основном это происходит из-за того, что родители живут в другом городе — 37%, либо у них не хватает сил на внуков — 36%. Только 22% взрослых детей утверждают, что их родители сами не хотят помогать с внуками.

В августа 2019 года Минтруд предложил устраивать пожилых людей в приемные семьи, чтобы повысить уровень жизни пенсионеров. В новой семье приемным пенсионерам назначают помощника. За уход ему ежемесячно начисляют пособие в 10 тыс. рублей. Программа рассчитана на женщин старше 55 лет и мужчин за 60 лет при условии, что у них нет дееспособных детей, проживающих в том же регионе.

Проект уже работает в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.