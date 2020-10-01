Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп продлил финансирование правительства до 11 декабря
Мир
МИД Австралии по ошибке раскрыл данные электронной почты тысяч граждан
Мир
Россию обвинили в несоблюдении протокола Минских переговоров
Мир
Папа римский отказался встретиться с Помпео
Мир
Запуск ракеты-носителя Delta IV с разведспутником США вновь отложили

Более половины россиян пожаловались на трудности в общении с пожилыми родителями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины жителей России испытывают проблемы в общении со своими пожилыми родителями. Об этом свидетельствуют результаты опроса проектов «Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru», которые попали в распоряжение ТАСС в четверг, 1 октября.

Золотые мои москвичи: жители столицы мечтают о пенсии в 92 тыс. рублей
Это реально, но сначала придется накопить 25 млн, предупреждают эксперты

Опрос приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Исследование проводилось с 24 по 29 сентября этого года среди 4019 пользователей указанных проектов.

«Чаще всего респонденты жалуются на трудный характер родителей, ненужные советы и критику», — говорится в сообщении.

Только у 43% опрошенных отмечают, что у них нет проблем в общении с родителями. Так, 31% жалуется на непрошеные советы и рекомендации со стороны родителей. 25% заявляют о трудном характере родителей, вспыльчивости и агрессии, 23% считают, что родители настроены пессимистично относительно будущего их детей. Еще 23% детей признались, что их постоянно критикуют.

Каждый пятый респондент рассказал, что живет со своими пожилыми родителями. Опрошенные рассказали, что покупают родителям продукты — 45% респондентов, лекарства — 36%, дают деньги — 33% и ищут врачей — 27%. Организуют культурный досуг для своих родителей 23% участников опроса.

Дети, которые живут отдельно от родителей, рассказали, что общаются с родителями или каждый день — 50%, или несколько раз в неделю — 26%.

В опросе также участвовали пенсионеры, которые рассказали, как их поддерживают дети. По их словам, они помогают им не только деньгами — 25%, но и покупают продукты — 23%, приглашают в кафе или рестораны — 20% детей, покупают им билеты в театр или на выставки — 19%.

«Каждый пятый респондент, у которого есть пожилые родители, сообщил, что пенсии ни на что не хватает», — отмечается в сообщении.

Более половины опрошенных детей пожилых родителей считают, что пенсии достаточно только на часть потребностей.

46% опрошенных родители постоянно помогают сидеть с внуками. Однако 29% ответили, что их родители редко помогают с внуками или не помогают вообще. В основном это происходит из-за того, что родители живут в другом городе — 37%, либо у них не хватает сил на внуков — 36%. Только 22% взрослых детей утверждают, что их родители сами не хотят помогать с внуками.

В августа 2019 года Минтруд предложил устраивать пожилых людей в приемные семьи, чтобы повысить уровень жизни пенсионеров. В новой семье приемным пенсионерам назначают помощника. За уход ему ежемесячно начисляют пособие в 10 тыс. рублей. Программа рассчитана на женщин старше 55 лет и мужчин за 60 лет при условии, что у них нет дееспособных детей, проживающих в том же регионе.

Проект уже работает в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020