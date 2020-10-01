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В центре имени Гамалеи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

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Самолечение — главная ошибка заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

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«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — заявил Зуев 30 сентября в эфире НСН.

Он подчеркнул, что ключевым симптомом коронавируса является пропажа обоняния, однако это может быть признаком как ОРВИ, так и гриппа.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно.

По его словам, главное — провести тест. Врач может взять мазок из носа дома у пациента и для этого не обязательно ехать в больницу.

На прошлой неделе учeные из Мeдицинской шкoлы Бoстонского унивeрситета пришли к выводу, что числo тяжeлых случаeв и смeртей у бoльных COVID-19 с нoрмальным урoвнем витаминa D в oрганизме значительнo нижe, чем у тех, у когo наблюдаeтся егo дeфицит.

В середине августа американские ученые выяснили последовательность первых симптомов коронавирусной инфекции. Отмечается, что первым у заболевших коронавирусом появляется жар, а затем кашель.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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