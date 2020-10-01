Токийская фондовая биржа приостановила работу из-за технического сбоя

Токийская фондовая биржа (ТФБ) не будет работать в течение четверга, 1 октября, из-за технического сбоя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте биржи.

«Поскольку в системе, отвечающей за распространение рыночной информации, произошел сбой, ТФБ приостанавливает торги всеми акциями. Сроки восстановления системы пока не определены», — говорится в тексте.

Как сообщает AFP, торги были остановлены в 08:35 по местному времени (02:35 мск). Руководство биржи принесло извинения инвесторам и участникам рынка в связи с неисправностью.

В результате проблем на ТФБ работу приостановили и другие японские биржи — в Саппоро и Нагое. В настоящее время в стране работают только фондовая биржа Осаки и Токийская товарно-сырьевая биржа.

Последний раз крупный сбой на Токийской фондовой бирже случился в 2018 году.

8 мая Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке. По информации РБК, инцидент был связан с неполадками в программном обеспечении.