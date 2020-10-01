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Запуск ракеты-носителя Delta IV с разведспутником США вновь отложили

Запуск ракеты-носителя Delta IV с разведспутником США вновь отложили

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Запуск американской ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведспутником на мысе Канаверал во Флориде вновь отложили, отменив его за 7 секунд до старта. Об этом сообщила компания-оператор United Launch Allaince (ULA) на своей странице в Twitter в четверг, 1 октября.

Запуск был запланирован на 06:54 мск.

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«Система безопасности сработала, как и предполагалось, чтобы остановить обратный отсчет в случае обнаружения проблемы», — говорится в сообщении.

Руководитель запуска ULA Лу Манджиери передал команде запуска решение, что запуск нельзя продолжить сегодня вечером.

Изначально запуск спутника должен был состояться в конце августа, но его несколько раз переносили. Ранее старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал отменили 29 августа за три секунды до старта из-за технических проблем, пишет «Газета.Ру».

Ракета должна была вывести на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия NROL-44 является секретной, поэтому по протоколу для таких запусков трансляция прерывается вскоре после старта ракеты-носителя.

Delta IV Heavy, которая оснащена двумя дополнительными разгонными блоками, может выводить груз до 14,2 тонны на геостационарную орбиту и до 28,8 — на околоземную.

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