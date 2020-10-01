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Синоптики не исключают природных аномалий в октябре на Урале

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В Свердловской области в октябре возможны природные аномалии. Так, температура воздуха будет выше нормы на 1,5 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Средняя температура воздуха в Екатеринбурге в октябре обычно составляет около +1 градуса ночью и до +5 градусов днем, уточняет ТагилСити.Ру. При этом осадки будут близки к норме, в отличие от Курбанской и Челябинской области. Там прогнозируется сухой октябрь.

З0 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что аномальное тепло в европейской части России продлится минимум до 5 октября. Столбики термометров в некоторых регионах будут достигать +20 градусов. Причина в том, что европейская часть России оказалась в теплой части антициклона.

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