Браконьеров задержали за охоту на редких птиц под Иркутском

В Иркутской области арестовали пятерых мужчин после незаконной охоты на краснокнижных птиц. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Следователи узнали, что в степях Эхирит-Булагатского района Иркутской области браконьеры охотятся на редких птиц. Двоих мужчин, которые приехали из Подмосковья и Белгорода, задержали на месте, еще троих — в Иркутске. В их квартире обнаружили сапсана и балобана, а также приспособления для охоты, шапочки-«клобучки» и бинокль.

Возбуждено уголовное дело о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную Книгу РФ, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы, отмечает телеканал «360».

Подозреваемые заключены под стражу. Сапсана выпустили в естественную среду обитания, балобан остается под наблюдением специалистов.

По информации регионального МВД России, мужчины намеревались вывезти птиц из страны для продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты, пишет сайт kp.ru. Для транспортировки птиц они намеревались использовать специально подготовленный ящик, имитирующий автомобильное музыкальное оборудование.

29 сентября сообщалось, что в Амурской области задержаны двое подозреваемых в убийстве краснокнижного амурского тигра Павлика. Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного.