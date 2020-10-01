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Папа Римский отказался встретиться с Помпео

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Папа Римский Франциск отказался от встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщил пресс-секретарь Ватикана по отношениям с другими странами Пол Ричард Галлахер.

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По его словам, Ватикан считает, что Вашингтон пытается втянуть понтифика в предвыборную кампанию в США.

«Это как раз одна из причин, почему папа Римский не встретится с госсекретарем США Майком Помпео», — цитирует Галлахера агентство Ansa 30 сентября.

Кроме того, представитель папы Римского не исключил, что Штаты хотят втянуть Ватикан и в свое противостояние с Китаем. Так, в ходе официального визита в Италию, Помпео уже обвинил Пекин в ограничении свободы вероисповедания.

Выборы президента состоятся 3 ноября. В настоящее время в США в само разгаре президентская гонка. 29 сентября действующий американский лидер Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден провели первые дебаты. Политики в течение 96 минут обменивались оскорблениями и взаимными обвинениями.

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