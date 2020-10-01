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В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для молодых бизнесменов

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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой снизить налог на доход до 1% для молодых предпринимателей при условии, что они создали минимум пять рабочих мест. Об этом в четверг, 1 октября, пишет RT.

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Свое предложение он направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Власов отметил, что льготные условия могут простимулировать к занятию бизнесом молодежь, которая, по его мнению, способна генерировать новые идеи, создавать предприятия и рабочие места.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода, которой в течение пяти лет могли бы пользоваться граждане России в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью без или с созданием юридического лица при условии минимального среднесписочного количества работников в пять человек», — следует из письма депутата.

28 сентября мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса льготные решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.

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