В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру

Памятник волшебнику Гарри Поттеру из знаменитой серии книг британской писательницы Джоан Роулинг появился на Лестер-сквер в центре Лондона. Об этом 30 сентября сообщает Time Out.

Работа принадлежит польскому скульптору Анджею Шимчику. Он запечатлел летящего на метле Поттера во время его первого матча по квиддичу. Бронзовая скульптура создает впечатление парящей в воздухе из-за скрытой точки опоры.

Кроме того, неподалеку от Лестер-сквер находится находится кинотеатр «Одеон», в котором в 2001 году состоялась премьера первого из фильмов франшизы — «Гарри Поттер и философский камень».

Отмечается, что скульптура является частью проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), который продлится до 2023 года. В рамках него власти города планируют установить на площади выдающихся киноперсонажей. Так, рядом с Поттером уже появились фигуры Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros.

В августе экземпляр первого издания книги британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на торгах аукционного дома Hansons за $34,5 тыс.