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В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру

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Памятник волшебнику Гарри Поттеру из знаменитой серии книг британской писательницы Джоан Роулинг появился на Лестер-сквер в центре Лондона. Об этом 30 сентября сообщает Time Out.

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Работа принадлежит польскому скульптору Анджею Шимчику. Он запечатлел летящего на метле Поттера во время его первого матча по квиддичу. Бронзовая скульптура создает впечатление парящей в воздухе из-за скрытой точки опоры.

Кроме того, неподалеку от Лестер-сквер находится находится кинотеатр «Одеон», в котором в 2001 году состоялась премьера первого из фильмов франшизы — «Гарри Поттер и философский камень».

Отмечается, что скульптура является частью проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), который продлится до 2023 года. В рамках него власти города планируют установить на площади выдающихся киноперсонажей. Так, рядом с Поттером уже появились фигуры Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других.

Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году и стала одной из семи историй о юном волшебнике. Все части были экранизированы компанией Warner Bros.

В августе экземпляр первого издания книги британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на торгах аукционного дома Hansons за $34,5 тыс.

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