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Российский нападающий «Пхохан Стилерс» попал в команду недели FIFA 21

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Российский нападающий корейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко попал в команду недели футбольного симулятора FIFA 21.

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30-летний россиянин получил карточку с общим рейтингом 78 OVR. В матче первого тура чемпионата Кореи Ильюченко оформил хет-трик против команды «Кванджу» (5:3).

Всего в рейтинг компании EA Sports попали 23 футболиста, среди которых нападающий «Атлетико» Луис Суарес, полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, а также одноклубник Александра Головина по «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Рейтинг составляется на основе реальных заслуг игроков за данный промежуток времени. Отмечается, что футболистов также можно использовать в режиме Ultimate Team.

Официальный релиз FIFA 21 состоится 9 октября на всех популярных платформах, сейчас она доступна для видеоблогеров и СМИ, отмечает «Спорт-Экспресс» в четверг, 1 октября.

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