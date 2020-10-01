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Прокуратура начала проверку после падения пешеходного моста в Екатеринбурге

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Прокуратура Свердловской области начала проверку после обрушения надземного пешеходного перехода, в результате которого погиб водитель сбившего мост «КамАЗа». Об этом в среду, 30 сентября, REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства в Свердловской области.

Предварительно установлено, что у водителя грузовика во время движения открылся кузов, который и задел путепровод. В результате мост обрушился, а водитель «КамАЗа» скончался от полученных травм.

В прокуратуре намерены установить причину обрушения моста, а также выяснить, как давно его последний раз ремонтировали или обследовали на предмет устойчивости. Также эксперты проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Помимо этого, в ведомстве уточнят состояние грузового автомобиля, проходил ли он техосмотр перед выездом.

ЧП произошло 29 сентября на автодороге М5 «Урал». Мост придавил грузовик, движение было перекрыто. В момент обрушения пешеходов на мосту не было, уточняет телеканал «360». Размер ущерба и сроки восстановления моста будут названы позже, пишет RT. Для удобства местных жителей временно организуют пешеходный переход, пишет «РИА Новости».

В пресс-службе компании-заказчика ФКУ «Уралуправтодор» ИА «Ура.ру» заявили, что пешеходный мост обрушился по вине водителя грузовика. Максимальный габарит высоты составлял 5 м, а ехавшая с поднятым кузовом машина нарушила «все мыслимые и немыслимые правила».

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