Врач рассказала о влиянии средиземноморской диеты на организм человека

Врач-невролог Татьяна Донских рассказала, что средиземноморская диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Согласно исследованиям, приверженность к такому рациону питания улучшает кровообращение и нормализует давление, а также снижает риск возникновения ССЗ на 33% и онкологии на 24%.

«У приверженцев средиземноморской диеты реже встречаются сахарный диабет, ожирение, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. За счет нее также можно улучшить внешний вид кожи, волос и ногтей», — цитирует медика ТАСС в четверг, 1 октября.

По словам Донских, правильно подобранный рацион питания может продлить жизнь на несколько десятилетий. К основным принципам средиземноморской диеты относят употребление большого количества фруктов, свежей зелени и овощей, а также морской рыбы и морепродуктов.

При этом говядину рекомендуется есть не чаще одного раза в неделю, а колбасные изделия, жирное мясо и вовсе исключить из рациона. Сладкое и подсластители следует заменить на мед и сухофрукты. Также рекомендуется употреблять крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, орехи и кисломолочные продукты, а яйца следует есть до четырех раз в неделю.

«Прием пищи 5-6 раз в день небольшими порциями, объем которых равен стакану. Завтрак, обед и ужин обязательны, а между ними 2-3 перекуса. Средиземноморская диета по своей сути является сбалансированным питанием, а не диетой, поэтому придерживаться ее можно постоянно», — отметила Донских.

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