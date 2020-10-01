Посол РФ оценил попытки США остановить «Северный поток – 2»

Действия США в отношении газопровода «Северный поток – 2» объясняются стремлением заставить Москву заплатить за независимую внешнюю политику. Об этом 30 сентября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что европейцев буквально заставляют отказываться от российского газа в пользу более дорогого сжиженного (СПГ).

«Чтобы сейчас остановить этот газопровод, американцы стали спекулировать на проблеме с блогером Навальным, говоря, что русских надо наказать… Смысл — это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали сначала в омскую больницу, а затем направили на лечение в Германию. Немецкие медики заявили, что блогера якобы отравили веществом группы «Новичок», хотя взятые в России анализы показали отсутствие ядов в его организме.

Из-за инцидента в ЕС и США прозвучали призывы отказаться от «Северного потока – 2».

20 сентября сообщалось, что премьер-министры восточных земель Германии единодушно выступили в поддержку «Северного потока – 2», отметив важность проекта для всей Европы.