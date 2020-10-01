«Краснодар» победил ПАОК и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл греческую команду ПАОК в матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые в истории пробился в групповой этап турнира.

Команды встретились в среду, 30 сентября, на стадионе «Тумба» в Салониках. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу российского клуба.

На 73-й минуте защитник греческого клуба Яннис Михаилидис забил гол в собственные ворота, однако спустя несколько минут полузащитник ПАОК Омар Эль-Каддури отправил мяч в ворота россиян.

Решающий мяч на свой счет записал Реми Кабелла, который поразил греческие ворота на 78-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс».

В первом матче российский клуб победил с аналогичным счетом (2:1).

В августе глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что организация рассмотрит возможность ведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате одноматчевых противостояний.

Система была введена вынужденно после приостановления кубков из-за коронавируса.