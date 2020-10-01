Стали известны причины отказа США вводить санкции против Минска

Соединенные Штаты воздержались от санкций в отношении Белоруссии совместно с Канадой и Великобританией в надежде на введение ограничений против Минска в координации с Евросоюзом. Об этом 30 сентября сообщает Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что Вашингтон не присоединился к санкциям, поскольку надеется, что уже на текущей неделе все разногласия членов ЕС по Белоруссии будут урегулированы. Отмечается, что пакет мер США против Минска готов, однако неизвестно, когда о нем будет объявлено.

Накануне Лондон и Оттава ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

При этом ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство готовит ограничения в отношении Белоруссии совместно с Канадой и США.

Страны решили объединиться после того, как 21 сентября главы МИД стран ЕС не смогли согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых объединение планирует ввести санкции за фальсификацию выборов, применение насилия и нарушения прав человека. Это решение заблокировал Кипр, потребовав ввести ограничения в отношении Турции из-за ее действий в Средиземном море.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.