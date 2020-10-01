Онколог назвала противопоказания для употребления молока

Онколог Елена Смирнова рассказала, в каких случаях молочные продукты могут нанести вред организму человеку.

По словам специалиста, молоко и кефир могут стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта. Так, употребление данных продуктов противопоказано людям с лактазной недостаточностью. Это состояние, при котором наблюдается дефицит фермента, перерабатывающего молочный сахар — лактозу.

«При включении в рацион молока, лактоза, которая в нем содержится, в ЖКТ поступает непереработанной. В этом случае микрофлора кишечника начинает производить углекислый газ, воду и молочную кислоту, раздувающие петли кишки», — пишут «Актуальные новости».

Также людям с непереносимостью лактозы следует отказаться от сыров, сливок и кефира. Кроме того, последний может навредить людям с гастритом и энтеритом, так как в свежем виде обладает слабительным действием.

В июле ученые выяснили, что в непастеризованном, сыром коровьем молоке может содержаться огромное количество генов, устойчивых к антимикробным препаратам.

Бактерии, в которых содержатся эти гены, могут переносить их на другие бактерии, тем самым потенциально распространяя устойчивость в случае употребления молока комнатной температуры.