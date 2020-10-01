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Пугачева ответила на слухи о разводе с Галкиным

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Народная артистка СССР Алла Пугачева на своей странице в Instagram в среду, 30 сентября, прокомментировала слухи о ее разводе с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным.

Прогуливаясь по осеннему саду, исполнительница записала видео, призванное поставить точку в разговорах о якобы планирующемся разводе с мужем. Пугачева исполнила отрывок из песни «Осенние листья», пишет сайт kp.ru. Она заменила одну из строк на трогательное признание супругу.

«Счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет. Понятно?!» — цитирует слова Пугачевой телеканал «Звезда».

Подписчики певицы оценили как ее внешний вид и голос, так и нежное послание мужу. Сам он отреагировал на пост смайлами. С момента публикации ролик набрал свыше 814 тыс. просмотров.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», предположения о расставании звездной пары появились в Сети после неоднозначного высказывания Аллы Пугачевой о «первом правиле» семейного счастья: «Не смотри налево! Смотри направо и вперед». Фанаты принялись гадать, означают ли эти слова грядущее расставание артистов.

В начале сентября Максим Галкин также опроверг подобные предположения фразой: «Не дождетесь, сплетники», опубликовав совместное фото с супругой, пишет «Москва 24».

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