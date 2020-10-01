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Познер отреагировал на дебаты Трампа и Байдена

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Журналист и телеведущий Владимир Познер 30 сентября оценил первые дебаты между американским лидером Дональдом Трампом и его соперником по президентской гонке Джо Байденом.

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«Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление», — цитирует Познера телеканал НСН.

Журналист, который, к слову, является гражданином США, добавил, что после просмотра этих дебатов ему стало жаль Америку.

Дебаты Трампа и Байдена прошли накануне. На протяжении 96 минут политики перебивали, оскорбляли и обвиняли друг друга в проблемах страны.

Несколько раз президент США мешал Байдену договорить фразы, из-за чего демократ попросил его «заткнуться на минутку». При этом Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком Путина», а американский лидер выразил сомнения в интеллектуальных способностях оппонента.

Вторые дебаты кандидатов на президентский пост США пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента запланированы на 3 ноября.

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