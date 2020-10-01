Пыльная буря на Ставрополье стала самой крупной за 10 лет

Пыльная буря, которая накрыла в среду, 30 сентября, практически всю территорию Ставропольского края, стала самой масштабной за последнее десятилетие. Об этом сообщили в краевом управлении по информационной политике.

Подобное явление не является чем-то новым для восточной зоны Ставрополья, однако явление такого масштаба произошло впервые за 10 лет. По словам специалистов, причиной пыльной бури стало небольшое количество осадков в регионе в течение двух последних месяцев — их выпало значительно меньше нормы, отмечает телеканал «360».

В ставропольском Гидрометцентре отметили, что буря распространилась почти на все территории края, обойдя стороной только юго-западные районы. Порывы ветра на Ставрополье в среднем колеблются от 12 до 22 м/с.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, за исключением юго-западных районов. 2 октября, после того как южный циклон переместится на территорию Ставрополья, вероятность дождя увеличится не только в южной, но и в центральной и восточной частях. Прогнозируется, что сильный ветер на территории края сохранится до ночи с четверга на пятницу, 2 октября, пишет НСН. 2–3 октября буря полностью прекратится.

Усиление ветра и пыльная буря, по оперативным данным, серьезного ущерба в регионе не нанесли. Ранее в ГИБДД из-за плохой видимости рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, пишет телеканал «Звезда». Водителям грузовиков напомнили о необходимости быть особенно внимательными.