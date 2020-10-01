Сенаторы попросили Трампа провести расследование инцидента с Навальным

Сенаторы США обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой провести расследование инцидента с российским блогером Алексеем Навальным.

Авторами соответствующего письма стали председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Джим Риш и старший демократ комитета Роберт Менендес.

Они отметили, что случай с Навальным вызывает тревогу, так как блогера якобы отравили веществом «Новичок», который использовался при нападении на осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«В том случае ваша администрация пришла к выводу, что за нападением стояли власти РФ, и это повлекло за собой санкции. США должны вновь дать ясно понять, что любое подобное поведение неприемлемо», — сказано в письме, опубликованном на сайте сената США.

22 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США отреагируют на ситуацию с Навальным после того, как будут известны факты. Он подчеркнул, что американцы рассчитывают, что результаты расследования инцидента ОЗХО будут опубликованы в течение одной или двух недель.

В то же время Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о том, кто несет ответственность за происшедшее с российским блогером Алексеем Навальным.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи №1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.