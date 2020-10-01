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Банки из-за пандемии сокращают программы лояльности для туристов

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В условиях пандемии COVID-19 программы лояльности для поездок и путешествий российских банков претерпевают изменения, выяснили «Известия».

В частности, с 1 октября банк «Открытие» отказывается от Travel Card, по которой начислялся повышенный кешбэк за перелёты (мили). Привилегии по карте давали 3 рубля на бонусный счет за каждые потраченные 100 рублей или $2/€2. После накопленные бонусы можно было потратить на гостиницы, авиа и железнодорожные билеты по всему миру. На сайте кредитного учреждения сообщается, что перемены связаны с унификацией продуктовой линейки. Теперь пользователи Travel Card будут получать стандартный кешбэк за перелёты.

Условия обслуживания по премиальным картам с начала нового квартала меняют и в Сбербанке. По картам Priority Pass вместо восьми бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов останется только шесть, отмечается на сайте банка.

В ВТБ «Известиям» отметили, что пандемия напрямую воздействовала на условия лояльности по тревэл-направлениям. Во время максимальных ограничений на передвижения мотивация копить мили снизилась практически до нуля, так как потратить их на путешествия стало невозможно.

Тренд на ухудшение условий по программам лояльности заметен последние несколько месяцев, отметил «Известиям» аналитик «Финам» Алексей Коренев. Из-за снижения прибыли и процентной маржи, оттока по депозитам банки вынуждены компенсировать ряд потерь, в том числе — за счёт бонусов, пояснил он.

В «Газпромбанке» отметили, что до полного восстановления международного авиасообщения не планируют вводить стимулирующие акции для клиентов. В «Новикомбанке» добавили, что в период действия ограничений предлагать клиентам повышенный кешбэк или бонусные баллы за бронирование отелей и билеты на самолеты не совсем правильно и актуально. Сейчас более востребовано начисление бонусов за покупки товаров широкого потребления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Куда уходит бонус: банки сокращают программы лояльности для туристов

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