На роль Мисс Марвел для сериала Disney+ впервые выбрали мусульманку

Студия Marvel нашла актрису на роль Мисс Марвел — героини одноименного сериала Disney+. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил Deadline.

По информации портала, роль Мисс Марвел сыграет 18-летняя Иман Веллани. Компания не хотела менять образ героини комиксов, поэтому поиски подходящей актрисы продвигались медленно. По комиксам Мисс Марвел — девушка пакистанского происхождения.

Как отмечает телеканал «360», эта роль станет дебютом в кино для Веллани. Ранее девушка была членом молодежного жюри на кинофестивале в Торонто, однако актрисой не работала.

По комиксам Мисс Марвел обладает способностью изменять размеры отдельных частей своего тела. В киновселенной Marvel она станет первой супергероиней-мусульманкой.

Премьера сериала на Disney+ намечена на 2021 год. В работе над проектом задействованы Адиль Эль Арби и Билал Фарра, а также Шармин Обаид-Чиной и Мира Менон.

4 сентября сообщалось, что американский актер Роберт Дауни-младший подтвердил, что больше не намерен сниматься в фильмах киновселенной Marvel. Ранее в СМИ появлялась информация, что актер может вернуться к роли Железного человека в фильме «Черная вдова», главную роль в котором исполнила актриса Скарлетт Йоханссон.