Прямой эфир
Сюжет:

Ведущий CNN и пресс-секретарь штаба Трампа устроили перепалку в эфире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский ведущий телеканала CNN Джейк Таппер и пресс-секретарь штаба президента США Тим Мертау устроили перепалку в прямом эфире.

Припомним, оскорбим: во что вылились первые дебаты Трампа и Байдена
Демократа признали победителем этого раунда

30 сентября Таппер и Мертау обсуждали состоявшиеся накануне дебаты Дональда Трампа и его соперника по президентской гонке Джо Байдена. Причем их беседа получилась не менее скандальной, чем сами дебаты. Журналист и Мертау не раз переходили на повышенные тона и перебивали друг друга.

Таппер выразил неудовольствие тем, что пресс-секретарь слишком подробно объясняет позицию Трампа, и в ходе очередной словесной баталии с раздражением заявил, что больше не намерен продолжать разговор.

«Знаете что? Я не Крис Уоллес (журналист Fox News, ставший модератором дебатов. – Ред.). Спасибо, Тим. Я очень признателен», — цитирует Таппера ТАСС.

После этого представителя Трампа отключили от эфира.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 29 сентября и длились 96 минут. В прямом эфире оба политика перебивали, оскорбляли и обвиняли друг друга в проблемах страны. Демократ назвал действующего президента лжецом, клоуном и посоветовал заткнуться. Трамп в свою очередь напомнил Байдену о проблемах его сына с наркотиками и усомнился в умственных способностях оппонента.

Канал CNN назвал дебаты «абсолютно ужасными» и «худшими из всех, что довелось освещать».

Вторые дебаты пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента назначены на 3 ноября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020