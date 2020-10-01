Ведущий CNN и пресс-секретарь штаба Трампа устроили перепалку в эфире

Американский ведущий телеканала CNN Джейк Таппер и пресс-секретарь штаба президента США Тим Мертау устроили перепалку в прямом эфире.

30 сентября Таппер и Мертау обсуждали состоявшиеся накануне дебаты Дональда Трампа и его соперника по президентской гонке Джо Байдена. Причем их беседа получилась не менее скандальной, чем сами дебаты. Журналист и Мертау не раз переходили на повышенные тона и перебивали друг друга.

Таппер выразил неудовольствие тем, что пресс-секретарь слишком подробно объясняет позицию Трампа, и в ходе очередной словесной баталии с раздражением заявил, что больше не намерен продолжать разговор.

«Знаете что? Я не Крис Уоллес (журналист Fox News, ставший модератором дебатов. – Ред.). Спасибо, Тим. Я очень признателен», — цитирует Таппера ТАСС.

После этого представителя Трампа отключили от эфира.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись 29 сентября и длились 96 минут. В прямом эфире оба политика перебивали, оскорбляли и обвиняли друг друга в проблемах страны. Демократ назвал действующего президента лжецом, клоуном и посоветовал заткнуться. Трамп в свою очередь напомнил Байдену о проблемах его сына с наркотиками и усомнился в умственных способностях оппонента.

Канал CNN назвал дебаты «абсолютно ужасными» и «худшими из всех, что довелось освещать».

Вторые дебаты пройдут 15 октября, третьи — 22 октября. Выборы президента назначены на 3 ноября.