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Осужденного экс-генерала ФТС заподозрили еще в одной афере

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На бывшего начальника Главного управления информационных технологий (ГУИТ) Федеральной таможенной службы Алексея Шашаева завели новое уголовное дело по его работе с госконтрактом, сообщили в СК. Нанесенный бюджету ущерб составил более 440 млн рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Речь идет о контракте ФТС с компанией «Ай-Теко» на разработку и внедрение в деятельность таможенных органов интегрированные компоненты единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Сделка совершалась в период с 209 по 2013 год.

По словам источника «Известий», Алексей Шашаев мог «из личной заинтересованности» подписать акт сдачи-приемки, что и позволило принять от ЗАО «Ай-Теко» неработоспособное программное обеспечение.

В самой компании уверяют, что претензий к разработанному ими продукту претензий не было. А процесс приемки программы проходил тщательно, в течение нескольких месяцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Программа максимум: в ФТС заподозрили аферу с госзаказом на 440 млн

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