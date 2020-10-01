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Неизвестный открыл огонь по похоронной процессии в Милуоки

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Семь человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Милуоки, штат Висконсин, сообщает агентство Associated Press.

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Инцидент произошел около похоронного бюро, где собрались около 100 человек для прощания с 26-летним Брекстоном Тейлором, который погиб в перестрелке. Находящийся в машине неизвестный открыл огонь по участникам процессии, семь человек получили ранения.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что среди жертв есть мужчины и женщины в возрасте от 24 до 48 лет. Сейчас полиция ведет поиски преступника.

«Этот наглый поступок, совершенный средь бела дня, просто неприемлем в нашем городе», — заявил и.о. начальника городской полиции Майкл Брансон.

Связана ли стрельба с гибелью Тейлора, пока неизвестно.

Накануне неизвестный открыл огонь в распределительном центре Amazon в американском городе Джексонвилл. В результате одна женщина погибла, еще один мужчина госпитализирован с ранениями.

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