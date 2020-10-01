Прямой эфир

Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летием

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма была опубликована в среду, 30 сентября, на сайте Кремля.

В своем поздравлении президент отметил «насыщенный профессиональный путь, неизменную приверженность лучшим традициям отечественного театрального и кинематографического искусства» Васильевой и назвал ее карьеру «замечательным примером творческого долголетия».

«Важно, что и сегодня вы по-прежнему радуете коллег и зрителей своим щедрым талантом и высочайшим мастерством. Остаетесь подлинно народной, всеми любимой актрисой», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Вере Васильевой здоровья и благополучия, отмечает REGNUM.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. С 1948 года и по сей день работает в Московском академическом театре сатиры. Как отмечает сайт aif.ru, Васильева удостоена звания народной артистки СССР, а также является лауреатом Сталинской премии. Она награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружба, а также «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Всего на счету артистки 102 работы в кино‑ и театральных проектах. Всесоюзную славу актрисе принесла ее вторая роль в кино — в музыкальной мелодраме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской», пишет RT.

Ранее в этот день с 95-летием актрису поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал ее «выдающейся актрисой», являющейся кумиром нескольких поколений. Он также отметил ее талант, трудолюбие, женственность и обаяние, доброту и открытость, которые снискали актрисе «искреннюю любовь зрителей и уважение коллег», пишет агентство городских новостей «Москва».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020