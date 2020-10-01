Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летием

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма была опубликована в среду, 30 сентября, на сайте Кремля.

В своем поздравлении президент отметил «насыщенный профессиональный путь, неизменную приверженность лучшим традициям отечественного театрального и кинематографического искусства» Васильевой и назвал ее карьеру «замечательным примером творческого долголетия».

«Важно, что и сегодня вы по-прежнему радуете коллег и зрителей своим щедрым талантом и высочайшим мастерством. Остаетесь подлинно народной, всеми любимой актрисой», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Вере Васильевой здоровья и благополучия, отмечает REGNUM.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. С 1948 года и по сей день работает в Московском академическом театре сатиры. Как отмечает сайт aif.ru, Васильева удостоена звания народной артистки СССР, а также является лауреатом Сталинской премии. Она награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружба, а также «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Всего на счету артистки 102 работы в кино‑ и театральных проектах. Всесоюзную славу актрисе принесла ее вторая роль в кино — в музыкальной мелодраме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской», пишет RT.

Ранее в этот день с 95-летием актрису поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал ее «выдающейся актрисой», являющейся кумиром нескольких поколений. Он также отметил ее талант, трудолюбие, женственность и обаяние, доброту и открытость, которые снискали актрисе «искреннюю любовь зрителей и уважение коллег», пишет агентство городских новостей «Москва».