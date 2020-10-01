Названы имена участников воссоединившегося состава группы AC/DC
Стал известен состав участников воссоединившейся австралийской рок-группы AC/DC. Об этом в среду, 30 сентября, сообщается в Twitter-аккаунте коллектива.
ARE YOU READY? #PWRUP pic.twitter.com/8gLuBElOci— AC/DC (@acdc) September 30, 2020
Так, помимо гитариста Ангуса Янга и ритм-гитариста Стива Янга в AC/DC вернулся вокалист Брайан Джонсон, который покинул коллектив в 2016 году, бас-гитарист Клифф Уильямс, оставивший группу в 2017 году, а также барабанщик Фил Радд, который ушел в 2015 году после того, как его обвинили в хранении наркотиков.
«Вы готовы?» — гласит подпись под фотографией с участниками AC/DC.
28 сентября на странице рок-группы появился ролик с мерцающей красной молнией, которая является культовым логотипом группы, сообщает «Москва 24». Поклонники предположили, что это был намек на скорое появление новой музыки, пишет сайт aif.ru.
September 28, 2020
Как отмечает телеканал «360», слухи о том, что в коллектив могут вернуться трое его экс-участников, появились еще в 2018 году.
Как пишет издание Louder, хотя участники коллектива пока не анонсируют эту информацию, известно, что новый альбом выйдет в ноябре.