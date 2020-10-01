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Названы имена участников воссоединившегося состава группы AC/DC

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Стал известен состав участников воссоединившейся австралийской рок-группы AC/DC. Об этом в среду, 30 сентября, сообщается в Twitter-аккаунте коллектива.

Так, помимо гитариста Ангуса Янга и ритм-гитариста Стива Янга в AC/DC вернулся вокалист Брайан Джонсон, который покинул коллектив в 2016 году, бас-гитарист Клифф Уильямс, оставивший группу в 2017 году, а также барабанщик Фил Радд, который ушел в 2015 году после того, как его обвинили в хранении наркотиков.

«Вы готовы?» — гласит подпись под фотографией с участниками AC/DC.

28 сентября на странице рок-группы появился ролик с мерцающей красной молнией, которая является культовым логотипом группы, сообщает «Москва 24». Поклонники предположили, что это был намек на скорое появление новой музыки, пишет сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал «360», слухи о том, что в коллектив могут вернуться трое его экс-участников, появились еще в 2018 году.

Как пишет издание Louder, хотя участники коллектива пока не анонсируют эту информацию, известно, что новый альбом выйдет в ноябре.

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