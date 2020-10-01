Фасад дома на улице Мирной обновили в Пскове

В Пскове завершился капитальный ремонт фасада в доме на улице Мирной, 4А. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона, специалисты подрядной организации произвели штукатурку стен, нанесение шпатлевки, грунтовки, окраску стен.

Кроме того, в подъезде установили новые пластиковые окна, покрасили двери и отремонтировали козырьки над входами в подъезды.

В ведомстве отметили, что органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов. Собираемость взносов на капремонт по данному дому составляет 93,48%.