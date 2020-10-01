На баланс Омска приняли еще 71 бесхозную дорогу

На баланс Омска дополнительно приняли 71 бесхозную дорогу общей протяженностью более 38 км. Теперь их можно будет вносить в план содержания и ремонта. Соответствующее решение принял горсовет в среду, 30 октября.

По словам первого заммэра, директора департамента горхозяйства Евгения Фомина, перечень расширен в связи с новыми данными, полученными в ходе кадастровых работ. Общее количество дорог на балансе города теперь составляет 1802, а их протяженность – 1538,75 км, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Кроме того, специалисты уточнили длин семи дорог, входящих в перечень. Она увеличилась на 4,66 км.

Как отметил Фомин, включенные в перечень дороги теперь можно будет вносить в план содержания и ремонта.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска выделит 50 млн рублей на строительство ливневой канализации, капитальный ремонт и содержание уже имеющихся ливневок. Мероприятия включены в программу благоустройства индивидуальной жилой застройки на 2021 год.