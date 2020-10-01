Капитальный ремонт школьного спортзала завершили в Орловской области

В Образцовской средней общеобразовательной школе Орловского района Орловской области состоялось открытие спортивного зала после капитального ремонта. Работы стоимостью более 1,5 млн рублей провели в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках нацпроекта «Образование» и проекта «Единой России» «Детский спорт».

«На выделенные средства были отремонтированы полы, стены и потолки спортивного зала, обновлены раздевалки и комнаты хранения спортинвентаря, установлена новая система освещения и пожарная сигнализация. Также был закуплен спортивный инвентарь для действующего при школе спортивного клуба лыжной подготовки «Образцы», построена плоскостная спортплощадка для тренировок», — отметила директор школы Наталья Помелова.

Как отмечает InfoOrel.ru, с 2014 года в регионе обновлено 12 залов, на эти цели было потрачено порядка 25 млн рублей.