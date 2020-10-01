Новый детский сад откроется в Калуге

Новый детский сад появится в Калуге уже в этом году. Учреждение расположено на улице Знаменская.

Сейчас в здании ведутся ремонтные работы. С их завершением детское учреждение смогут посещать до трех сотен детей. При этом 100 мест будет отдано под ясли, информирует газета «Весть». Планируется, что в 2021 году в населенных пунктах Калужской области не останется очередей в ясли.

В регионы России будут направлены дополнительные средства на создание новых мест в детских садах. Об этом 21 сентября заявил глава правительства Михаил Мишустин. На эти цели будет выделено свыше 700 млн рублей.