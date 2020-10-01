В Тюмени закроют кружки и секции в подвальных помещениях

В Тюмени с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила противопожарного режима, которые предписывают закрыть все кружки и секции, расположенные в подвальных помещениях.

Детали требований сейчас прорабатывает рабочая группа, в состав которой вошла Ассоциация детских развивающих центров. Общественники полагают, что подобные меры ограничат развитие кружков, пишет портал «Наш город» со ссылкой на «Тюменское время».

В частности, из-за новых предписаний могут закрыться игровые площадки, расположенные на цокольных этажах торговых центров.

30 сентября сообщалось, что в Тюменской области не планируют вносить изменения в график обучения школьников в связи с пандемией коронавируса. На текущий момент на карантин отправлено более 100 классов, однако эти случаи связаны с ОРВИ.