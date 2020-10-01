Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

В Москве в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС в среду, 30 сентября.

Пожар, площадь которого составила 10 кв. м, произошел в квартире по адресу 1-я Рейсовая улица, дом 5. На данный момент возгорание ликвидировано.

«Всего в ходе тушения пожара было спасено пять человек. С третьего этажа спасено три человека, из них один ребенок. Со второго этажа спасено два человека. К сожалению, в горящей квартире погиб один человек», — отметили в ведомстве.

Ранее в среду сообщалось, что в Тюмени в результате пожара в жилом доме трое детей получили глубокие ожоги, еще один ребенок скончался. В момент возгорания они находились дома одни.