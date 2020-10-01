Аварийный мост разберут на трассе Камызяк – Тузуклей в Астраханской области

В Камызякском районе Астраханской области начали разбирать аварийный мост через ерик Кигач на автодороге Камызяк – Тузуклей. Это необходимо для последующей реконструкции объекта.

Как сообщает «Астрахань-24», в рамках капитального ремонт рабочие заменят береговые и промежуточные опоры моста, балки пролетных строений, установят опорные части, обустроят систему водоотвода, мостового полотна и другие работы.Также проект предусматривает расширение проезжей части подходов к мосту.

Завершить реконструкцию планируется во II квартале 2021 года. До этого времени для автомобилистов будет действовать временный объездной мост.

Мост через ерик Кигач построили в 1967 году. Капитальный ремонт на нем не проводился ни разу. В ходе последних обследований специалисты обнаружили критические дефекты в несущих конструкциях.