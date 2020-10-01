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Азербайджан заявил об уничтожении восьми армянских «Градов»

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Военные Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе уничтожили восемь реактивных систем залпового огня «Град» ВС Армении. Об этом 30 сентября сообщило минобороны Азербайджана.

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«Частями азербайджанской армии уничтожено восемь ракетных установок противника «Град», — указано в сообщении. При этом ведомство опубликовало видео удара по позициям армянских военных.

В то же время представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал заявления Баку об уничтожении «Градов» ложью.

Ранее в этот же день Азербайджан заявил о выведении из строя ЗРК С-300 ВС Армении. Однако Ереван это также опроверг.

Очередной виток обострения ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошел 27 сентября, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах региона и начале наступления.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. По данным Еревана, с начала боевых действий 27 сентября погибли 104 военнослужащих армии НКР. Баку сообщает о жертвах среди мирного населения.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, азербайджанским силам оказывает поддержку армия Турции. Анкара и Баку опровергают эти данные. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «оккупации Карабаха со стороны Армении».

Россия, ЕС и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом, однако считает территорию Карабаха своей.

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