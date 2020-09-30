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Музей Музей Карельского фронта открылся в Беломорске

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Музей Музей Карельского фронта открылся Банковской улице в Беломорске. Он создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии. Музей проведет 1 октября день открытых дверей для всех желающих.

Заместитель Министра обороны Андрей Картаполов передал учреждению знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады, которая воевала в составе Карельского фронта на севере, сообщает ИА «Карелinform». В фонды вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы. Во дворе музея установлены пушки и гаубицы, которые были на вооружении советских войск в Великую Отечественную войну.

В июле сообщалось, что в поселке Прохоровка Белгородской области прошло торжественное открытие экспозиции нового музея «Битва за оружие Великой Победы», посвященной годовщине победы в танковом сражении.

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